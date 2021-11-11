REKTÖR ÖZKAN ÜLKE ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayı'na katıldı. Plastik cerrahi branşını tercih etmesinde yaratıcılığını kullanabilme özgürlüğünün etkili etkili olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, Şanslıydım. Ömer Özkan ile güzel bir ekip olduk ve ülke adına güzel işlere onun önderliğinde imza attık dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Kurultayı'na katıldı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde düzenlenen kurultayın açılışına Rektör Özkan'ın yanı sıra Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, yönetim kurulu üyeleri, cerrahlar ve asistan hekimler katıldı.

KUŞAKLAR BULUŞMASI

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı konuşmada mesleğe başlamasının üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, İlk katıldığım toplantıdaki heyecanımı bugün gibi hatırlıyorum. Bugün burada asistan kardeşlerimizin gözlerinde de aynı heyecanı görmek, bende emeği olan ustalarımı, değerli hocalarımı burada görmek beni duygulandırdı dedi. Plastik cerrahi branşını tercih etmesinde yaratıcılığını kullanabilme özgürlüğünün diğer tüm branşlardan çok daha fazla olmasının etkili olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, Şanslıydım. Ömer Özkan ile güzel bir ekip olduk ve ülke adına güzel işlere onun önderliğinde imza attık. 20 yılda mikro cerrahinin gelişimine, kompozit doku transplantasyonun keşfine hep beraber tanıklık ettik ve bazılarının öncüsü olduk şeklinde konuştu.

ARTIK FARKLI YÖNLERDEN BAKMA ZAMANI GELDİ

İçinde fizyoloji, immünoloji, rejeneratif tıp, doku mühendisliği gibi çok farklı ve geniş alt dallar barındıran plastik cerrahinin hekimlerin yaratıcılığı, donanımı ve bilgisi ile farklı noktalara taşınabileceğini vurgulayan Rektör Özkan, buna karşın kendisini son zamanlarda düşündüren ve rahatsız eden birkaç hususu sıraladı. Rektör Özkan, şunları söyledi

Plastik cerrahinin gittikçe sıkıştığını, inovasyonların çok büyük olmadığı hissi var bende. Makalelere bakıyorum. Beni şaşırtan, heyecanlandıran çok az çalışma var. Hem mikro cerrahide, hem estetik cerrahide maalesef çok küçük nüanslardan bahsediliyor çoğu zaman. Artık farklı yönlerden bakma zamanı geldi. Gelecek researchte. Researche ağırlık vermemiz gerekiyor. Hatta bunda geç bile kalıyoruz.

Rektör Özkan, bir diğer kendisini rahatsız eden konunun ise diğer branşlardan yapılan ihlaller olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Bu noktadan sonra yapılacak şey, yaptığımız işin sonuçlarının ne kadar önemli ve hayati olduğunu, bunun için ciddiyetle uzun bir eğitim alınması gerektiğini tüm taraflara anlatmak. Ayrıca bu sırada yaptığımız işin niteliğini, gözle görülür farklar yaratarak taraflara kabul ettirmek, bunu yaparken de dik durmak, onurlu ve etik davranmak ve mutlaka birlik olmak zorundayız. Doğru hedefler koyarsak, doğru materyaller kullanarak doğru yoldan gidersek, ben plastik cerrahinin ve plastik cerrahların dünyayı değiştirebileceğini biliyorum dedi.

DERNEĞİN 60'INCI YIL GURURU

Pandemi nedeniyle 42. Kurultay'ı online olarak yaptıklarını söyleyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Vargel, kurultayın 9 kardeş derneğin de katkılarıyla konsorsiyum olarak ilk kez gerçekleştirildiğini ve 60 yılda derneğe emek verenlere teşekkür etti. Vargel, hekimlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara getirilecek çözümlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bilimsel İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun da 60. yıl coşkusu ile birlikte toplantıyı düzenlediklerini ve toplantıların yapılacağı salonların isimlerine Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp, Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Gürsel hocaların isimlerini vererek andıklarını söyledi. Plastik Cerrahide Eğitim ve Gelişim Vakfı adına Prof. Dr. Yağmur Aydın da vakıf ile ilgili bilgiler paylaşarak 2017 yılında kurulduklarını ve vakfın amacının plastik cerrahi eğitimini geliştirmek ve plastik cerrahideki gelişmeleri destekleyecek adımlar atmak olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ÇINARI MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ ANILARINI ANLATTI

10 Kasım Özel Oturumunda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Dinç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan sağlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Aynı oturumun devamında cumhuriyet çınarı Muazzez İlmiye Çığ, uzaktan bağlantı yoluyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı. 108 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ'ın anlattıkları katılımcıları duygulandırdı. Kurultay 14 Kasım'a kadar alanında uzmanların konuşacağı eğitimler ve katılımlarla devam edecek.