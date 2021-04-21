Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu
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Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu

Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret edip incelemelerde bulurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret edip incelemelerde bulurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gökhan Akyüz, Yüksekokul Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hasan Şahin, Öğr. Gör. Dr. Didem Kutlu, Yüksekokul Sekreteri Adil Heptaş eşlik etti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gökhan Akyüz, Rektör Özkan'a okul hakkında detaylı bilgiler verdi.

Rektör Özkan'a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Dekan Prof. Dr. Ahmet Uzun, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nihat Seyhun Alp, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burcu Demirel eşlik etti. Dekan Prof. Dr. Ahmet Uzun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında Rektör Özkan'a bilgilendirmede bulundu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesinin merkez kampüsünden uzakta olan yüksekokulları ve fakülteleri ile merkez kampüsünde bulunan birimleri ziyaretlerine devam ederek sorunların yerinde çözümü için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında okul sınıflarını, toplantı salonlarını gezen Rektör Özkan, öğrenciler olmadan okulların binadan ibaret olduğunu belirterek "Pandemi nedeniyle uzun zamandır okullarımız, öğrencilerimizin sesinden ve neşesinden uzak maalesef. Ümit ederim ki önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimiz pandeminin de azalmasıyla birlikte aramıza katılır ve gerek meslek yüksekokullarımız gerek fakültelerimiz ve kampüsümüz öğrencilerimizin neşeli sesleriyle yankılanır. En kısa sürede bu zorlu günleri atlatıp sağlıkla birlikte olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu
Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu
Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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