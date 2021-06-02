Rektör Özkan şampiyon kadın basketbolcuları ağırladı

Süper Lige yükselen Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı, kupalarıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'la bir araya geldi.

Süper Lige yükselen Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı, kupalarıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'la bir araya geldi. Rektör Özkan, takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Antalya 07 Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda şampiyon takım ile görüşen Rektör Özkan, "Maçlarınızı büyük bir keyif ve gururla takip ettik. Çok tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmanız bizleri çok mutlu etti. Süper Lig'de gelecek sezon oynayacağınız maçlara geleceğiz. Anadolu Efes'in galibiyeti de bizleri mutlu etti. İnşallah Anadolu Efes'in Avrupa arenasında tattığı galibiyetleri de tadarsınız" dedi.

"Takımda Akdeniz Üniversitesi ruhu"

Rektör Özlenen Özkan, antrenmanlarını ve maçlarını Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda gerçekleştiren kadın basketbol takımında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin de yer almasından ve takımın başında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rıza Darendelioğlu'nun olmasından ayrıca gurur duyduklarını vurguladı. Rektör Özkan, "Takımıza destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da irtibat halindeyiz. Spor tesislerimizin hepsini daha iyi seviyeye getirerek herkesin kullanımına açmak için çalışmalara başlandı" şeklinde konuştu.

"Yeni hedef Avrupa"

Antrenör Rıza Darendelioğlu ve takım kaptanı Dilara Tongar, oyuncularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Rektör Özkan'a günün anısına oyuncular tarafından imzalanan forma hediye etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz ve yolculuklar nedeniyle zor biz sezon geçirdiklerini söyleyen Antrenör Rıza Darendelioğlu ise "Antalya 07 Basketbol takımı üç sene önce Akdeniz Üniversitesi takımı olarak kurulmuştu. Hem Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, hem ben takıma katkıda bulunuyoruz. Rektörümüz Sayın Özlenen Özkan hocamız da üniversitenin spor salonlarının kullanılmasında bize çok yardımcı oluyor. Seneye çok önemli bir ligde oynayacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin de olduğu maçlar bizi bekliyor. Hem üniversite öğrencilerini hem de üniversite personelini bütün maçlara bekliyoruz. Gelecek yıl bu takımı Avrupa kupasında temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem diploma hem kupa"

Takımda yer alan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Aslı Çil, bu yıl hem mezuniyet, hem de şampiyonluk gururunu bir arada yaşadığını anlattı. Takımda üç yıldır forma giydiğini söyleyen Aslı Çil, "Spor ve eğitim hayatımı birlikte yürütmek zorlu bir süreç oldu ama bu işe baştan gönül koyduğum için ikisini de birlikte güzel bir şekilde yürüttüm. Herkesin hayatında spor olsun, dersleri de sporu da bırakmamak lazım" dedi. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde okuyan Sibel Özel ise bu yıl birinci sınıfta olduğunu belirterek, "Genç yaşta şampiyonluk yaşamak ve hedefleri olan bir takımda olmak heyecanlandırıyor. Spor ve eğitim hayatımı birlikte yürütmeye devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Ziyaret sırasında Genel Menajer Serkan Özer, Yardımcı Antrenör Çağdaş İlgöz, Masör Naci Özaydın da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı