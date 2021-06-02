REKTÖR ÖZKAN, PANDEMİDE YAPILAN HEYKELLER SERGİSİNİ AÇTI

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün 43 öğrencisinin eserlerinin yer aldığı heykel sergisi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından açıldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün 43 öğrencisinin eserlerinin yer aldığı heykel sergisi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından açıldı. Türkiye'de pandemide yüz yüze eğitim veren tek okul olan güzel sanatlar fakültesinde öğrenci ve hocaların eserlerinden oluşan sergi, 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen heykel sergisinin açılışına katıldı. Fakültenin Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Özkan'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Öniz, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, akademisyenler ve heykel sanatçıları katıldı.

'SANAT, İYİLEŞTİRİR GÜZELLEŞTİRİR'

Sergi açılışında konuşan Rektör Özkan, sanatı sevdiğini, plastik cerrah olması nedeniyle de ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Özkan, Sanat hem güzelleştirir, hem iyileştirir. Bu anlamda pandemi döneminde sanata daha çok ihtiyacı var dünyanın. Çok güzel işler yapıyorsunuz, elimizden geldiğince ne destek vermemiz gerekiyorsa yanınızdayız. Özellikle heykel, resim çok sevdiğim bölümler. Teşekkür ediyoruz ellerinize sağlık. Çok güzel öğrenciler görüyorum burada, onları görmekten çok mutlu oluyorum. Pandemi sonrası daha kalabalıklarla, yeni sergilerde buluşmak dileğiyle dedi.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem ise serginin, 43 lisans ve lisansüstü öğrenci ve hocaların çalışmalarından oluştuğunu söyledi. Sergilenen eserlerde farklı malzeme ve tekniklerin kullandığını belirten Prof. Dr. Paşaoğlu Yöndem, Pandemi döneminin özellikle sanatla biraz daha iyileştirici yönüne dikkat çekmek istedik. Sanatın birleştirici yönü özellikle son zamanlarda hem felsefe hem de sosyal bilimlerin ilgi alanında dolayısıyla biz de bunun altını çizmeye gayret ettik şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrasında Rektör Özkan ve beraberindekiler sergiyi gezerek, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

PANDEMİNİN ETKİSİ ESERLERE YANSIDI

Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel de bölümlerinin hem öğrenci mevcudu hem de uygulamalı eğitim verilmesi dolayısıyla Türkiye'deki güzel sanatlar fakülteleri arasında pandemi döneminde tek yüz yüze eğitim veren bölüm olduğunu vurguladı. Sergilenen eserlerin de pandemi döneminde yapılan çalışmalardan ortaya çıktığını aktaran Doç. Dr. Yüksel, Pandemi hepimizin hayatına bir yerde dokundu. Sanat da bunu yansıtma alanı. Bu nedenle pandeminin psikolojik etkisi eserlere de yansıdı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı