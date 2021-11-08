Rektör Özkan,LÖSEV yöneticisi ve gönüllüleriyle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, lösemiye karşı verdiği savaşı kazanarak Lösev için gönüllü çalışan üniversitesi öğrencileri ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Hüseyin Can, Binnur Özcan, LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Aktif İletişim Sorumlusu Neslihan Sirkeci ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ceren Kaplan yer aldı.

Lösemi ve kanserin oldukça yaygın, insanları maddi ve manevi olarak zorlayan bir hastalık olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu süreçte hastaların ve ailelerin yanında olarak onlara maddi ve manevi destekler sağlanması çok kutsal bir görev. LÖSEV de bu anlamda çok önemli ve kıymetli bir görev üstleniyor. Tüm LÖSEV ailesini yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin de bu konuya hassasiyet göstermesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Özkan, hastalığın tedavisinde moral ve motivasyon önemli bir rol oynadığını söyledi.

LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Uğurel ise hastalık sürecinde tanıştıkları hastalarla hem tedavileri sürecinde, hem de sonrasında bir arada olduklarını kaydetti.

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