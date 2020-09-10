Rektör Özkan'dan adına açılan sahte hesapla dolandırıcılık uyarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, ismiyle açılan sahte sosyal medya hesabından yapılmaya çalışan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, ismiyle açılan sahte sosyal medya hesabından yapılmaya çalışan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Rektör Prof. Özkan, adına sahte hesap açılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olayını da yine kendi hesabından paylaştı. Özkan, kendisiymiş gibi dolandırıcının yaptığı konuşmaları da paylaştı.

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Rektör Prof.Dr. Özkan, "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin" açıklamasını yaptı.

Prof.Dr. Rektör Özlen Özkan, adına açılan sahte hesaptan yapılan yazışmalarda, "Selam canım nasılsın" yazan dolandırıcı, "İyiyim hocam siz nasılsınız, teşekkür ederim" cevabını alınca, "İyiyim teşekkürler canım. PTT'den pandemi özel alışveriş çeki dağıtılıyor seni de düşündüm, senin cep telin faturalı mıydı" diye sordu. "Evet hocam faturalı hattım. Çok teşekkür ederim" cevabı üzerine, "Numaranı yaz katılımını yapalım canım" diyerek, karşı tarafın cep telefon numarasını aldı. Dolandırıcı sonrasında da telefona gelen mesaja 'Evet' yazıp 5523'e mesaj göndermesini istediği görüldü.

Kaynak: İHA