Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
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Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde İntörn Doktor olarak görev yapan ve Korona virüse yakalanan Ayşe Tutku Özdemir ile video konferans yoluyla görüştü.

Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
19.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:53

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde İntörn Doktor olarak görev yapan ve Korona virüse yakalanan Ayşe Tutku Özdemir ile video konferans yoluyla görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Ayşe Tutku Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Özlenen Özkan, hastaya nasıl hissettiğini sorarak durumu hakkında bilgi aldı. Çok büyük bulguları olmadığını söyleyen Özdemir, başının ağrıdığını, halsizlik olduğunu, hafif ateş ve öksürüğünün olduğunu ama sıkıntılı bir durum geçirmediğini söyledi.

Rektör Özkan, hastalığın gençlerde ağır seyretmediğini ama hastalığa karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bizim mesleğimizin en sıkıntılı taraflarından birisi bulaşıcı hastalıklara karşı risk altında olmamız. Sadece Korona virüs değil pek çok bulaşıcı hastalıkta sağlık çalışanları olarak hepimiz bulaşma riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama çok keyifli bir mesleğimiz var. İnşallah profesyonel hayatına başladığında da doktor keyfini alacaksın. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşursun ve tekrar seni sağlık ordusunun arasında görürüz" şeklinde konuştu.

Küresel salgın sürecinin bütün dünya için zor bir süreç olduğunu belirten Özkan, "Bu süreci en iyi şekilde geçirmek için Akdeniz Üniversitesi olarak biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu meşakkatli görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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