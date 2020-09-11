Rektör Özkan: Başkan Böcek makineye bağlı (2) VALİ VE REKTÖR HASTANEDEAntalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

VALİ VE REKTÖR HASTANEDE

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye giderek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Başkan Böcek'in son durumu hakkında yoğun bakım doktorlarından bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak tüm imkanlarıyla her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti. Başkan Böcek'in durumunu özel olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Rektör Özkan, başkan Böcek'in yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Hastane yönetiminin başkan Böcek ile ilgili verdiği bilgilendirme toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile hastane yönetimi ve başkan Böcek'in yakınları katıldı.

Kaynak: DHA