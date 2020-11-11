Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in morali iyi ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in morali iyi ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil"

11.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:44
Rektör Özkan:

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, klinik servis odasına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, klinik servis odasına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumu ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'ndan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Böcek'in durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yerinde olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, "Muhittin Böcek Başkanımızı, tüm sağlık ekibimizin üstün gayretleri sonucu dün itibarıyla servise çıkardık. Bu aşamaya gelmesi bizler için oldukça sevindirici" dedi.

Rektör Özkan, "Servis odasına almamız bizim için önemli bir aşamaydı. Fakat bundan sonraki süreç de bir o kadar önemli. Çünkü risk tamamıyla ortadan kalkmış değil. Bundan sonra da aynı titizlikle takip ve tedavi süreci devam edecek. Rehabilitasyon ve fizik tedavi uygulamalarımız devam ediyor. Deneyimli hocalarımızın gözetiminde klinikteki tedavisini de en iyi şekilde sürdüreceğiz. Başkanımızın bir an önce sağlığına tamamıyla kavuşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Rektör Özkan'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu eşlik etti.

63 GÜN SONRA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.Başkan Böcek, 9 Kasım tarihinde yoğun bakımdan çıkartılıp servise alınmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Böcek'ten iyi haber
Başkan Böcek'ten iyi haber
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Lütfi Elvan Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in morali iyi ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:46:59. #1.14#
title