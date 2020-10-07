Rektör Özkan Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz-2

Rektör Özkan Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruzAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz dedi.