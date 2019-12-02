Rektör-Öğrenci Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

02.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:12

Yaklaşık 60 bin öğrencisiyle büyük bir aile olan Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ eğitim gören öğrencileri korumak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatlarıyla oluşturulan Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu'nun ilk toplantısı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.



Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Baki Aslantaş, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin düşüncelerinin, isteklerinin ve huzurlu olmalarının kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasına başlayan Rektör Aldemir, "Öğrencilerimiz bizim varlık sebebimiz. Çok iyi biliyoruz ki siz varsınız diye biz varız. Bu yüzden sizin dertleriniz, bizim de derdimiz. Aşamadığınız bir sorununuzda bilmenizi isterim ki,7-24 kapımız sizlere açık. Devlet nasıl birey için baba ise, biz de sizlerin üniversitedeki babasıyız, bize güvenin" şeklinde konuştu.



"Sizler bu üniversitenin gerçek sahiplerisiniz"



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde hiçbir kuvveti kabul etmediğinin altını çizen Rektör Aldemir;"Devletinize, bayrağınıza, milletinize sıkı sıkı sarılmanızı istiyoruz. Biz üniversitemiz için neler yapabiliriz sorusunu sormanızı istiyoruz." sözleriyle öğrencilerden beklentilerini açıkladı. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı öğrencilerimizi koruma görevleri olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,hiç bir yasa dışı örgütün öğrencilerimize yaklaşmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek "Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Sizler bizim yarınımız, geleceğimizsiniz. Burada öğrencilerimize verdiğimiz değeri kanıtlayan güzel bir başlangıç yapıyoruz. Okullarınızda saptadığınız her türlü aksaklığı,doğru bilginin temelindesaygı çerçevesinde bizimle paylaşmaya özen gösterin. Aldığımız kararları temsilcisi olduğunuz birimlerde paylaşın. Bu ilk toplantımız, bundan böyle her ay toplanacağız. Projelerimizi paylaşacağız. Genelden özele indirgeyerek üniversitemizin sorunlarını belirleyeceğiz. Çünkü sizler bu üniversitenin gerçek sahiplerisiniz" dedi.



"Öyle bir network oluşturalım ki Türkiye ADÜ'yü konuşsun"



ADÜ'de olarak görünürlüğümüzün artması noktasında sosyal medya mecralarını önemsediğini ifade eden Aldemir, "Ses getirecek çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.Bu mecralarda yapılan paylaşımları sizler de paylaşarak daha çok kişinin paylaşmasını sağlayın. Öyle bir network oluşturalım ki Türkiye ADÜ'yü konuşsun" dedi.



Son olarak hiçbir şeyin hayatın kendisinden daha değerli olmadığını vurgulayan Aldemir, öğrencilerin sorularını cevaplayarak toplantıya son verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA