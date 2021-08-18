Rektör Öğrenci Buluşması
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Rektör Öğrenci Buluşması

Rektör Öğrenci Buluşması
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektör Öğrenci Buluşması Tarih: 19/08/2021Saat: 15: 00 - 16: 00Sevgili öğrencilerimiz,Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, 19 Ağustos Perşembe Günü Saat 15: 00'de Youtube üzerinden canlı yayın ile öğrenciler ile bir araya gelecektir.

Rektör Öğrenci Buluşması Tarih: 19/08/2021

Saat: 15: 00 - 16: 00

Sevgili öğrencilerimiz,

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, 19 Ağustos Perşembe Günü Saat 15: 00'de Youtube üzerinden canlı yayın ile öğrenciler ile bir araya gelecektir. Rektör Öğrenci buluşmasına tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Bu içerik 17/08/2021 tarihinde güncellenmiştir.

Kaynak: Habermetre

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