Rektör Öğrenci Buluşması

Rektör Öğrenci Buluşması Tarih: 19/08/2021Saat: 15: 00 - 16: 00Sevgili öğrencilerimiz,Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, 19 Ağustos Perşembe Günü Saat 15: 00'de Youtube üzerinden canlı yayın ile öğrenciler ile bir araya gelecektir.