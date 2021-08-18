Rektör Öğrenci Buluşması
Rektör Öğrenci Buluşması Tarih: 19/08/2021Saat: 15: 00 - 16: 00Sevgili öğrencilerimiz,Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, 19 Ağustos Perşembe Günü Saat 15: 00'de Youtube üzerinden canlı yayın ile öğrenciler ile bir araya gelecektir.
Rektör Öğrenci Buluşması Tarih: 19/08/2021
Saat: 15: 00 - 16: 00
Sevgili öğrencilerimiz,
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, 19 Ağustos Perşembe Günü Saat 15: 00'de Youtube üzerinden canlı yayın ile öğrenciler ile bir araya gelecektir. Rektör Öğrenci buluşmasına tüm öğrencilerimiz davetlidir.
Bu içerik 17/08/2021 tarihinde güncellenmiştir.
Kaynak: Habermetre