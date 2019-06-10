Rektör mezunları yağmurda yalnız bırakmadı

Adnan Menderes Üniversitesinin mezuniyet töreni zaman zaman yağan yağmur altında gerçekleştirildi.

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesinin 22. mezuniyet töreni Adnan Menderes Stadyumu'nda düzenlendi.

Mezun olmaya hak kazanan 12 bin 400 kişinin katıldığı törenin başlamasından bir süre sonra yağmur etkili oldu. Islanan bazı öğrencilerin tepkisi üzerine protokol tribününden inen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin yanına gitti.

Burada öğrencileri sakinleştiren Aldemir, "Öğrencilerimiz ıslanıyorsa biz de ıslanacağız." diyerek tüm öğretim elemanlarını da stadyuma davet etti.

Yağmur kısa bir süre durunca ant okunup kep atıldı, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Törenin ardından yapılması planlanan Manga konseri ise yağmurun şiddetini artırması nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA