Rektör Mahmut Aydın'dan Malazgirt Zaferi mesajı Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında, Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açılmasındaki ilk adım olan Malazgirt Zaferi'nin 949. yılını kutladığını belirtti.

Rektör Aydın, şunları kaydetti:

"Büyük Selçuklu Devleti'nden devraldığımız Malazgirt ruhu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Söğüt'te can bulmuş, tarih sahnesindeki yerini almıştır. Yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacaktır. Büyük zaferin kutlu komutanı Alparslan Muhammet başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA