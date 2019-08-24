Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret

Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.

24.08.2019 15:04
Rektör Levent'ten Ağbal'a ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Binali Yıldırım Üniversitesi'nin akademik çalışmaları hakkında Ağbal'a bilgiler aktardı.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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