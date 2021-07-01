Rektör Kutluhan, Yöv Üyeleri ile Projeler İçin Bir Araya Geldi

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve PAÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve PAÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt ile birlikte YÖV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Ünal ve YÖV Yönetim Kurulu Üyeleri PAÜ Konukevi'nde bir araya geldi. PAÜ'nün kurulması çalışmalarında da yoğun emek harcamış olan vakıf üyeleri ile istişarelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yapılması planlanan projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Yüksel: "Böyle Bir Hastaneye Gerek Denizli Gerekse Bölge Olarak İhtiyacımız Var"

Toplantı PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel'in sunumu ile başladı. Sunumunda ilk olarak yapılması planlanan PAÜ Çocuk Hastanesi projesini tanıtan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, bu bölgede çocukların hastalıklarına karşı ayrıntılı olarak çözüm sunabilecek bir hastanenin olmadığını hatırlattı. Çocukların geleceğimiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksel, böyle bir hastaneye gerek Denizli gerekse bölge olarak ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Hastane bünyesinde verilmesi planlanan sağlık hizmetlerini kısaca özetleyen Prof. Dr. Selçuk Yüksel, sonrasında yine yapılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesi Binası ve Hastanesi bünyesinde özellikle ciddi diş sorunları yaşayan engelli çocukların her türlü diş tedavilerinin çok daha kolay yapılabileceğini söyledi. Üreten, patent alan ve katkı sunan bir fakülte hedeflediklerini sözlerine ekledi. Sözlerinin devamında İnme Merkezi'ne değinen Prof. Dr. Yüksel, inme vakalarında hastaya 6 saatte müdahale edebilmenin önemine değindi. Prof. Dr. Selçuk Yüksel sunumunun sonunda hastane asansörlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmaya yönelik olan asansör projesinden bahsetti.

Rektör Kutluhan: "Denizli Sağlık Alanında Dünyada Sayılı Merkezlerinden Birine Sahip Olacak"

Görüşmede yaptığı konuşmada hedeflenen projelere değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, makamların geçici ancak yapılan eserlerin kalıcı olduğunu hatırlatırken, Üniversite-Şehir bütünleşmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerine değindi. Rektör Kutluhan, daha önce de açıkladıkları gibi Ziraat Fakültesi'nin de bölgenin tarıma elverişliliğinin arttırılması konusunda ve tarımda Denizli'nin söz sahibi olması adına önemli bilimsel çalışmalar yapacağını vurguladı. Öte yandan pandemi süreci ile birlikte sağlığın önemi, sağlık alanında yapılan çalışmalar ve yatırım konularının bir kez daha önem kazandığının altını çizen Rektör Kutluhan, PAÜ Çocuk Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi Kompleksi projelerinin bölge ve geleceğimiz için çok önemli olduğunu, bu projelerin sağlık yönünün yanında Denizli'nin sağlık turizmine önemli katkılar sunacağını hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ayrıca bu projeler ile Denizli'nin dünyada sayılı sağlık merkezlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre