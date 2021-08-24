Rektör Kutluhan Milli Sporcumuza Başarılar Diledi

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek olan Goalball Milli Takımımızın 6 kişilik kadrosunda bulunan PAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Şeydanur Kaplan ile telefon...

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek olan Goalball Milli Takımımızın 6 kişilik kadrosunda bulunan PAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Şeydanur Kaplan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şeydanur Kaplan'ın şahsında paralimpik oyunlarında mücadele edecek tüm milli sporculara başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Şeydanur'un oyunlar öncesi mental ve fiziksel durumu hakkında kendisinden bilgi aldı.

İlk olarak 25 Ağustos 2021 tarihinde grup maçlarında Japonya ile karşılaşacak milli takımda, son hazırlıklar hakkında milli sporcu Şeydanur Kaplan'dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Sizlerin paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil ediyor olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Elbette madalya kazanmak büyük bir başarıdır ancak bu konuda kendinizi strese sokmayın. Müsabakalarda sana ve tüm milli sporculara başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle olduğunu asla unutmayın. İnşallah Türkiye'ye madalyalarla dönersiniz. " diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Şeydanur Kaplan, "Yoğun antrenman programı ile hazırlıklarını sürdürdüğümüz müsabakalar öncesi aramış olmanız ve ilginiz beni çok mutlu etti. Sizin şahsınızda Pamukkale Üniversitesi'ne selamlarımı iletiyorum. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak madalya ile dönmeyi çok istiyoruz. İyi dilekleriniz bize güç kattı" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verilmişti. Goalball Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında 25 Ağustos 2021 tarihinde Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Habermetre