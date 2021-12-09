Rektör Kutluhan: "Denizlispor'umuz, Her Zaman Yanındayız"

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli spor'un Anemon Otel'de düzenlediği 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Programa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri, iş dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

Rektör Kutluhan: "Tüm imkanlarımız ile Denizlispor'umuzun her zaman yanındayız"

Etkinlikte konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, küçük yaştan itibaren futbolla oldukça ilgili olduğunu hatırlatırken, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un kendisini ziyaretinde futbola olan sevgisi üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti. Denizlispor'un gerek Türkiye ligi gerekse Avrupa kupası mücadelelerinde, elde ettiği başarıları gururla takip ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'nün teknik ve fiziki imkanları, spor tesisleri, nitelikli öğretim üyeleri ile Türkiye'de ilk sıralarda kendisine yer bulan bir Spor Bilimleri Fakültesi'ne sahip olduğunu vurguladı. PAÜ Spor Bilimler Fakültesi'nin bu imkanları ile gelecekte daha büyük başarılara imza atabilmesi adına tüm gayreti gösterdiklerini ve her zaman Denizlispor'un yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. PAÜ bünyesinde bulunan ve önceki dönemde kapanmış olan, aralarında futbolun da bulunduğu spor kulüplerini yeniden açtıklarını söyleyen Prof. Dr. Kutluhan, "Şu anda teknik kadroda birkaç hocamızın da görev yaptığı Denizlispor'umuzun Pamukkale Üniversitesi olarak yanındayız. Sayın başkanımıza da bu konuyu ilettim. Denizlispor'un eski günlerini hatırlatırcasına, başarılarını daha yükseğe çıkartacağına eminiz. " şeklinde konuştu.

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