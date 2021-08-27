Rektör Kutluhan: "30 Ağustos, Büyük Bir Destanın Yazıldığı Tarihtir"

"Bugün, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir azim ve türlü fedakarlıklarla kazandığı istiklal mücadelesini, tüm dünyaya şanlı bir zafer ile ilan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü.

"Bugün, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir azim ve türlü fedakarlıklarla kazandığı istiklal mücadelesini, tüm dünyaya şanlı bir zafer ile ilan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü. Bu şanlı zaferi, yine ilk günkü gurur, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman milletimiz, 26 Ağustos tarihinde başlayan ve 30 Ağustos 1922'de şanlı bir zafer ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile asırlardır hür yaşamış bir milletin kenetlendiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Bu zafer, birlik ve beraberlik ruhuyla bir amaç doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece millet olarak olmaz denileni oldurduğumuzun bir göstergesidir.

Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, Türk Milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlere hiç unutulmayacak bir ders, tüm mazlum milletlere de bir ilham kaynağı olmuştur. 30 Ağustos 1922, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda vatanında her karış toprağında topyekün bir savunmanın yapıldığı, büyük bir destanın yazıldığı tarihtir.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihinin en parlak zaferlerinden birine imza atan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklara ve bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı bayrağımızın mukaddesatına kastetmeye yeltenenlere karşı aynı mücadele ruhu ile göğsünü siper etmiştir. Bu konuda her daim hazır olduğunu 15 Temmuz 2016 tarihinde de yaşadığımız hain darbe kalkışmasında da tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, atalarımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak; ürettiği yerli ve milli teknolojiler ile dünyada söz sahibi olmak; bilimde, sanayide, sağlıkta, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda milletçe elde ettiğimiz başarıları bir üst seviyeye çıkarmak için, üretme ve bilimin ışığında hayata rehber olma gayretimiz devam etmektedir.

İnanıyorum ki, gücünü ve bekasını birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimiz, şanlı tarihi boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmeyi, bundan sonra da sağlayacak, tarihinden aldığı güç ile her türlü badireyi aşacak ve Ülkemiz bilimi rehber edinen, araştıran ve üreten gençlerimizin omuzlarında yükselecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. "

Kaynak: Habermetre