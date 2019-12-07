Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu

07.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:46

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin kaldığı evi ziyaret ederek akşam çayına konuk oldu.



Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş öğrencilerin evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Demli çayları öğrencileriyle birlikte yudumlayarak koyu bir sohbet gerçekleştiren Rektör Kuş'un gündemini dersler oluşturdu.



Yaz okulu için teşekkür eden öğrenciler ayrıca sosyal içerikli programlar için Rektör Kuş'a önerilerde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA