Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu
Haberler » Güncel » Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu - Haber

Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin kaldığı evi ziyaret ederek akşam çayına konuk oldu.

07.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:46
Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu

Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin kaldığı evi ziyaret ederek akşam çayına konuk oldu.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş öğrencilerin evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Demli çayları öğrencileriyle birlikte yudumlayarak koyu bir sohbet gerçekleştiren Rektör Kuş'un gündemini dersler oluşturdu.


Yaz okulu için teşekkür eden öğrenciler ayrıca sosyal içerikli programlar için Rektör Kuş'a önerilerde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler