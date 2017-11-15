Rektör Koruması Polis, Kazada Hayatın Kaybetti

BİTLİS Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım'ın koruma polisi 27 yaşındaki Hikmet Kaan ile Mehmet Salih Yaman'ın kullandığı araç çarpıştı. Kazada, rektör koruması özel hareket polisi Kaan hayatını kaybederken, diğer sürücü Yaman ise yaralandı.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Özel harekat polisi Hikmet Kaan Yıldırım, yönetimindeki 34 BJ 3364 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, karşı yönden gelen araçtaki Mehmet Salih Yaman ise yaralandı.



Kazada yaralanan Mehmet Salih Yaman olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Hikmet Kaan Yıldırım'ın yakınları ve arkadaşları da hastaneye koştu. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan ve Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük'de hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı. - Bitlis