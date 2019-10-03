Rektör Kılavuz'dan Başkan Dündar'a ziyaret

03.10.2019 12:09

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.



Rektör Kılavuz, görevine başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Dündar, Rektör Kılavuz ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nu makamında ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Rektör Kılavuz'a bilgi verdi. Şehircilikten, kentsel dönüşüme, tarihi mirasın ayağa kaldırılmasından sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda örnek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Dündar, Uludağ Üniversitesi ile birlikte de önemli çalışmalara imza attıklarını da söyledi.



Başkan Dündar'a üçüncü döneminde başarılar dileyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Osmangazi'nin Bursa'nın tam merkezi olduğunu belirterek, buradaki çalışmaların bütün şehre yansıdığını ifade etti.



Başkan Dündar, Prof. Dr. Kılavuz ve beraberindekilere belediye binası girişinde sergilenen Osmangazi Meydanı, Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM) ve Osmangazi Atletizm Salonu projelerinin maketlerini göstererek, vizyon projeler hakkında bilgiler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA