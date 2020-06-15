Rektör Karamustafa, online söyleşide uzaktan öğretim ve turizmi değerlendirdi
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Rektör Karamustafa, online söyleşide uzaktan öğretim ve turizmi değerlendirdi

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Dr. Cem Kınay'ın sosyal medya kanalında online söyleşi programına katıldı.

Rektör Karamustafa, online söyleşide uzaktan öğretim ve turizmi değerlendirdi
15.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:09

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Dr. Cem Kınay'ın sosyal medya kanalında online söyleşi programına katıldı.

Dr. Cem Kınay'ın sunduğu 'Insta Talks Live' adlı programda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'ndeki dijital eğitim ve korona virüs sonrası muhtemel süreci, tarihi, kültürel, sosyal ve doğal zenginliklerinin turizm açısından öneminin yanı sıra Kayseri'nin sağlık ve gastronomi turizmindeki durumunu değerlendirdi.

Rektör Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi olarak uzaktan eğitim sürecini en iyi şekilde yerine getirdiğimizi söyleyebilirim. Üniversitelerde uzaktan eğitim sürecine başlandığı tarih olan 23 Mart'tan itibaren online eğitime başladık. Hızlı bir iletişim ağı kurduk. Öğrencilerle hemen iletişime geçebilecek canlı destek grubunu oluşturduk. Online eğitimde öğrencilerimiz yaşadıkları herhangi bir problemde anında bize ulaşabildiler. Bahar dönemi ders kaydı yapan öğrencilerin yüzde 90'ı online sisteme katıldı. Dolayısıyla başarılı bir online eğitim süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Kayseri Üniversitesi olarak uzaktan öğretim sistemiyle mesleki ve teknik eğitimi dışa açma hedeflerinin bulunduğunu ve bunun için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Rektör Karamustafa, "Artık eğitimin zamanı ve mekanı değişti. Dünyanın en büyük üniversitesi artık internet ve dijital platformlar oldu. Öğrenciler artık evlerinden ve işyerlerinden dersleri takip edebiliyorlar. Bu da online eğitimin önemini ce geldiği noktayı gösteriyor. Yeni eğitim yaklaşımları fiziksel eğitimin dijital materyallerle desteklenmesini zorunlu kılıyor. Bir de burada öğretim elemanlarının teknoloji okur yazarlığı çok önemli. Bu konuda Kayseri Üniversitesi olarak iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Genç ve dinamik akademik kadromuz var. Akademik kadromuzun dijital okur yazarlığı yüksek" diye konuştu.

Uzaktan eğitim konusundan sonra turizme de değinen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tarihsel geçmişi M.Ö. 6 bin yıl öncesine dayanan Kayseri'de çok sayıda medeniyetin izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Rektör Karamustafa sanayi, ticaret, eğitim, kültür, sağlık ve turizm şehri Kayseri'de son dönemde sağlık turizmi ile gastronomi turizminin de ağırlık kazanmaya başladığını belirterek, turizmde ürün çeşitlenmesinin şehre önemli fayda sağlayacağını söyledi.

Korona virüs salgınının turizme olan olumsuz etkilerine de değinen Rektör Karamustafa, bu olumsuz süreç bittiğinde turizm sektörünün yeniden canlanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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