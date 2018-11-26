Rektör Karamustafa'dan, Başkan Palancıoğlu'na İadeyi Ziyaret

Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iadeyi ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında yapılan ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Başkanımız bizi ziyarete gelmişlerdi. Biz de iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Kayseri Üniversitemizle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu şehrin adını taşıyan üniversitemizi hızlı bir şekilde geliştireceğiz. İlçemize, Kayserimize, bölgemize iş dünyasına nitelikli iş gücü yetiştiren, gençlerin dinamik bir yapı içerisinde eğitim almasını sağlayacak bir müesseseyi başkanımızla, vatandaşlarımızla beraber, iş insanları ve hayırseverlerimizle beraber oluşturacağız." dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, "Ben de uzun yıllar Erciyes Üniversitesinde akademisyenken birlikte çalışmalar yaptık. Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi de Kayseri Üniversitesinin kurulacağı araziyle ilgili çalışmalar yapıyor. İnşallah en kısa zamanda bunu netleştirip Kayseri Üniversitesinin temellerini atacaktır. Kayseri için güzel bir imkan oldu. İnşallah şehrimizde üçüncü bir devlet üniversitesi olarak katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ