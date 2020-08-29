Rektör Karamustafa'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
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Rektör Karamustafa'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa'dan
29.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:24

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında 30 Ağustos zaferinin, tarihi şan, şeref ve kahramanlıkla dolu Türk Milletinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu kaydetti. Rektör Kurtuluş Karamustafa, mesajına şu şekilde devam etti:

"Türk Milletini bölmeye, parçalamaya ve bu coğrafyadan silme çabasında olan işgalci güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinden milletimiz yüzünün akıyla çıkmış, yaşadığımız bu toprakların Türk milletine ait olduğunu ve sonsuza kadar da Türk kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos 1922 sıradan zafer değildir. Küllerinden yeniden doğan bir milletin, toprağına, bayrağına, ezanına göz dikenlere karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin taçlandığı bir zaferdir. Ordu, silah ve teçhizat bakımından yoksun bir milletin, göğsündeki imanı, bağımsız ve hür yaşam isteği ile kendisinden kat kat büyük orduları dize getirdiği bir zaferdir 30 Ağustos zaferi. O yüzden şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakların değerini iyi bilmeli, asla ve asla birlik ve beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermemeliyiz. Ay-yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça, minarelerden ezan sesleri yükselmeye devam ettikçe milletimiz var olacak, her alanda ilerlemesini sürdürecek, büyük ve güçlü bir ülke olarak dünya mazlumlarının koruyucusu olmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz zafer ayında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımızın birliği, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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