Rektör Karakaya: "Üniversitemiz sürekli gelişerek, ilerlemiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rektör Karakaya: "Üniversitemiz sürekli gelişerek, ilerlemiştir"

26.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:16
Rektör Karakaya:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, göreve geldikleri günden buyana üniversitenin sürekli gelişerek, ilerlediğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, göreve geldikleri günden buyana üniversitenin sürekli gelişerek, ilerlediğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında YÖK tarafından hazırlanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" programı kapsamında ilk seçilen beş pilot üniversite arasında yer aldıklarını anımsattı.

Program kapsamında "Jeotermal ve tarım" alanında hazırlanan projelerle Kırşehir'e ve üniversiteye önemli kazanımlar sağlandığını ifade eden Karakaya, 2017 yılından bugüne doktora bölümleri sayısının iki kat arttırdıklarını, yüksek lisans bölüm sayısının da 40'ı geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli gelişerek, ilerlemiştir. Göreve geldiğimizde 8 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, şu an 1834'tür ve 45 farklı ülkeden öğrenciler yer almaktadır. Üniversitemiz pandemi öncesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Salgın döneminin de atlatılmasıyla etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Jeotermal ve tarım alanında hazırladığımız projeler sürdürülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Karakaya: "Üniversitemiz sürekli gelişerek, ilerlemiştir" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:20:02. #1.15#
title