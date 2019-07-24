Rektör Karakaya, TRT'de üniversiteyi tanıttı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrenci değişim programları ile uluslararası alanda eğitim imkanı sunduklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, TRT Haber kanalındaki Eğitim Editörü programına katılarak üniversite ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Karakaya, fiziki ortamı, alt yapısı ve oluşturduğu kurumsal kimlik ile eğitimdeki başarılarından dolayı üniversite adaylarının tercih döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini tercih etmelerini istedi.

Üniversitenin son 4 yıl içerisinde 4 kat büyüdüğünü aktaran Karakaya, 10 bin 392 lisans, 7 bin 574 ön lisans, bin 170 lisans üstü, 677 yabancı uyruklu ve 168 formasyon öğrencisi olmak üzere 20 bine yakın öğrencileri bulunduğunu dile getirdi.

Öğrenci değişim programları ile öğrencilere uluslararası alanda eğitim imkanı sunduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim görmelerini istiyor ve bu anlamda çalışma yürütüyoruz. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu değişim programları bulunuyor. Erasmus öğrenci değişim programı ile 57, Mevlana değişim programı ile 17 ve yabancı uyruklu 677 öğrencimiz Kırşehir'de üniversite eğitimi alıyor. Kütüphane imkanlarımızdan öğrencilerimiz her şekilde faydalanabiliyor. Kütüphanemizde 51 bin 691 basılı kitap, 11 bin 544 elektronik kitap, 37 bin 684 elektronik dergi, 54 farklı veri tabanı ve 6 milyonun üzerinde elektronik kaynak bulunuyor."

Kaynak: AA