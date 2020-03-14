Rektör Karakaya, pilot üniversite projelerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde anlattı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, dört yıllık süreçte hayata geçirilen pilot üniversite projelerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde anlattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, dört yıllık süreçte hayata geçirilen pilot üniversite projelerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'yı ziyaret ederek, akademisyenlerle bir araya geldi.

2016 yılında 41 üniversite içinden 5 pilot üniversite arasında seçilen KAEÜ'nün dört yıllık süreçte hayata geçirdiği pilot üniversite projelerini Bolu'da anlatan Rektör Karakaya, üniversitelerin kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üretmeleri gerektiğini ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bu projeler ile üniversitelere yeni misyonlar yüklediğini anımsattı.

Kalitenin en kapsamlı şekilde uygulanacağı alanlardan birinin eğitim, merkezinin de üniversiteler olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kaliteyi kurum kültürü haline getirerek özümsedik, personelinden öğrencisine kadar tüm birimlerimizde kaliteyi en iyi şekilde uyguluyoruz. Kalite süreçlerimizin ana fikrini Ahilik ilkeleri ve prensipleri oluşturuyor. Bizi kalite yolculuğuna başlatan ilk fikir bin yıllık tarihsel temsilci olan Ahi Evran-ı Veli'dir. Ahilik diyarında Ahi Evran-ı Veli'nin metfun olduğu bir şehirde böyle bir çalışma yapılacaksa bunun öncüsü biz olmalıyız diye düşündük ve adımımızı attık. Kaliteyi, dört yıl önce niyete, daha sonra projeye ardından da hayata geçirdik. Bu süreçleri başarı ile tamamladık ve şu anda üniversitemiz bu kurumsal nitelikle kendini mükemmelleştirme yolunda bir adım daha atıyor. Şimdiki hedefimiz ise EFQM Mükemmellik Ödülüdür. EFQM Mükemmellik Ödülü için tüm birimlerimiz üzerilerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmekte."

Kaynak: AA