Rektör Karakaya Malatya'da Öğrencilerle Buluştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karaya, Malatya Fen Lisesi öğrencilerine İslam bilim tarihinde bilim ve teknik konularında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Malatya Fen Lisesi'nin davetlisi olarak kente gitti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı ve TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirilen söyleşide Karakaya, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bakışıyla İslam Bilim Tarihinde Bilim ve Teknik" konusunda öğrencilerle söyleşi yaptı.

Karakaya, söyleşide, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin çalışmaları ve eğitim düzeyi ile ilgili de öğrencilere bilgi verdi.

Kaynak: AA