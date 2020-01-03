Rektör Karakaya, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi

03.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:22

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın, İstanbul'da düzenlenen konferansta lise öğrencileriyle bir araya geldiği belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği "Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferansı"nda katılarak öğrencilere hitap etti.

Fuat Sezgin'in hayatı ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Karakaya, Anadolu kültürünün iyi anlaşılması ve bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bir milletin kendi medeniyetini tanımadığında ya da ondan uzaklaştığında nereye ait olduğunu sürekli sorgulayacağını dile getirdi.

İslam medeniyetinin bilim insanlarından örnekler veren Rektör Karakaya, öğrencilere Türkiye'nin çok önemli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserlerini okumalarını ve onun eserlerinden çıkarımlarda bulunmalarını tavsiye etti.



Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eşine az rastlanan bir azim ve çalışkanlıkla İslam bilim ve düşünce tarihi üzerine çalıştığını aktaran Karakaya, çok önemli bir medeniyetin varislerinin Anadolu ruhunu iyi anlayarak buna göre çalışması gerektiğini ifade etti.

Karakaya, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA