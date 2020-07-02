Rektör Karakaya, güvenlik görevlileriyle bir araya geldi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede görev yapan güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede görev yapan güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik Görevlileri Günü nedeniyle üniversitede çalışan güvenlik çalışanları Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversitenin güvenliği için gayret gösteren görevlilerin gününü kutlayan Karakaya, kamu güvenliğini sağlamada yardımcı kolluk olarak güvenlik görevlilerinin önemli bir yeri olduğuna dikkati çekti.

Özveri ile görev yapan güvenlik görevlilerinin üniversitedeki güvenli ortamın en önemli aktörleri olduğunu vurgulayan Karakaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarete, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.

Kaynak: AA