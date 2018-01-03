Rektör Karakaya, Akademisyenlerle Buluştu

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Sağlık Yüksekokulu (SYO) akademisyenleri ile bir araya geldi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Yüksekokulu toplantı salonunda bölüm başkanları, öğretim elemanları ve uzmanlarla buluşan Karakaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Toplantıda konuşan rektör Karakaya, sağlık alanında yetişmiş insan gücünün her geçen gün artan bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Yetişmiş kaliteli insanlarla daha sağlıklı ve başarılı işler yürütüleceğini aktaran Karakaya, akademisyenlerin, öğrencilerle ders saatlerini en verimli şekilde geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, verilen eğitimlerle başarılı olan gençler ile geleceğe daha emin adımlarla bakılacağını vurguladı.



Karakaya, akademisyenlerden, çalışma alanları, eğitim programları ve öğrenciler hakkında görüşlerini de aldı.



Toplantıya rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Musa Özata da eşlik etti.