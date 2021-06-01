Rektör Karakaş Megabirlik Medya Yönetim Kurulu Üyesi Güzbey'i Kabul Etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Megabirlik Medya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Güzbey'i makamında kabul etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Megabirlik Medya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Güzbey'i makamında kabul etti.

Kurumsal İletişim ile ilgili Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sena Coşkun'un da yer aldığı ziyarette kurumlar arası iş birliğinin arttırılması hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Karakaş, nazik ziyareti nedeniyle Güzbey'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre