Rektör Karadağ 1 yılı değerlendirdi
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Rektör Karadağ 1 yılı değerlendirdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 27 Mayıs 2019'da Rektörlük vazifesini devraldığı günün yıl dönümünde basın mensuplarını bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Rektör Karadağ 1 yılı değerlendirdi
01.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:04

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 27 Mayıs 2019'da Rektörlük vazifesini devraldığı günün yıl dönümünde basın mensuplarını bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yerel ve ulusal basının katıldığı toplantıda Rektör Karadağ eğitim-öğretim, akademik gelişim, üniversite tarafından yapılan çalışmalar hakkında son bir yılda yapılanları değerlendirdi.

Geçmiş bir yılın değerlendirildiği, tablolar, veriler ve resimler eşliğinde yapılan hizmetlerin aktarıldığı toplantıda konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mayıs 2019 tarihinde kendisine verilen görevi aldığında gerçekleştirmeyi düşündüğü üç projeyi anlattı. Ekonomik girdisi yüksek sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol üretimi projesi; Kullanım çeşitliliğinin çokluğu ile ekonomik girdisi yüksek olan kenevirden biyoplastikeldesi projesi; Yozgat merkezli Orta Anadolu tohum gen bankasının oluşturulması projesi olarak 3 projesini aktaran Karadağ hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Yozgat'a ve Üniversite'ye marka değeri katacak en önemli adımın ihtisaslaşma süreci olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Karadağ geçen 1 yıllık süre içerisinde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi. Aynı zamanda Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite seçildiklerini de sözlerine ekleyen Karadağ," Kenevir Enstitüsü'nü kurduk ve Enstitü'nün kuruluşu YÖK Yönetim Kurulunda kabul edildi. Kenevir üzerinde çalışma yapmak üzere7 araştırma grubu oluşturduk. "Endüstriyel Kenevir Projesi" kapsamında dış paydaşlarımızla iş birliklerine gidildi. Kenevir yağı katkılı antibakteriyel sıvı sabun üretildi. Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için çalışmalarımız devam edecek. İnanıyoruz ki Yozgat Bozok Üniversitemizin öncülüğünde yürüyecek projelerle Yozgat, bölgesinde kenevirin değerlendirildiği bir üs haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Rektör Karadağ, eğitim-öğretimde bir yıl içinde önemli mesafeler aldıklarını, önlisans, yüksek lisans, doktora programları yanında fakültelerin, MYO'ların yeni bölüm ve programlarla güçlendirildiğini ifade etti. Rektör Karadağ, bugün 22 bini bulan öğrenci sayısı, yeni katılan akademik ve idari 1900'ü geçen personeli ile Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin büyük bir "Marka Üniversite" olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduklarını ifade etti.

Bozok Üniversitesi Kampüsü'nün daha güzel bir çehreye kavuşması için yaz-kış demeden çalışmalar devam ediyor diyen Rektör Karadağ, "Fakültelerimizin, Meslek Yüksek Okullarımızın, ilçelerimizdeki kampüs binalarımızın eksiklerini gidermeye devam ettik. Bu manada Araştırma Uygulama Hastanesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi binalarının fiziki iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca kampüste ağaçlandırma çalışmaları (5000 fidan dikimi), gölet ve köprü yapımı, sulama sistemi, kampüsün ikiye ayrılarak yeni nizamiyenin oluşturulması, kampüs hali hazır planlarının hazırlanması, BESYO binası, İlahiyat Fakültesi Ek Binası, 1060 kişilik sınıf sıra ve masası donatılması, şefaatli, Çekerek ve Veteriner Fakültesi laboratuvar alt yapısı için makine ve teçhizat alımı yapılan işlerden sadece bazılarını teşkil etmektedir "dedi. Açıklamalarının sonunda ise çalışmalarında destek veren devlet büyükleri ve iş insanlarına teşekkür eden Karadağ çalışmalarını özveriyle devam ettireceklerini vurguladı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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