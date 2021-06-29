Rektör Karacoşkun, Üniversite basın birimiyle bir araya geldi
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Rektör Karacoşkun, Üniversite basın birimiyle bir araya geldi

Rektör Karacoşkun, Üniversite basın birimiyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite basın yayın birimiyle bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite basın yayın birimiyle bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun, Rektörlük Senato Salonu'nda Basın Yayın Birimi çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Basın Yayın Birimi'nin işleyişi, düzeni, görev dağılımı, birim içi faaliyetler hakkında görüş bildirdi.

Basın Yayın Biriminin daha da iyi konuma gelmesini amaçlayan toplantının sonunda Basın Yayın Birimi görevlileri görüş ve önerilerini dile getirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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