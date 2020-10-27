Rektör Karacoşkun'un acı günü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un vefat eden abisi Hicaz Ufuk Karacoşkun (57). Son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un vefat eden abisi Hicaz Ufuk Karacoşkun (57). Son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süreden kanser tedavisi gören Hicaz Ufuk Karacoşkun, hayatını kaybetti. Karacoşkun içinKilis Asri Mezarlığındaki Alaaddini Osmani Camisinde öğle namazına müteakip İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, daire amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karacoşkun'un defin işlemi sonrası cenazeye katılanlar, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundular. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı