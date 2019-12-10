Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.
Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Tarih Topluluğu ile Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, akademik danışmanlarıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.
Öğrenciler görüşmede Rektör Karacoşkun'a topluluklarının gerçekleştirdiği etkinlikler, çalışmaları ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. - KİLİS