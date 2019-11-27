Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İki kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılacak projelerde İKA ile Üniversitenin ortak çalışma kararı alındı. - KİLİS