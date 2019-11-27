Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi
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Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.

27.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:14
Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi

Rektörü Prof. Dr. Karacoşkun, Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İki kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılacak projelerde İKA ile Üniversitenin ortak çalışma kararı alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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