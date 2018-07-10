Rektör Karacoşkun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Bir Araya Geldi

Rektör Karacoşkun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Bir Araya Geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Bir Araya Geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Kilis'e davet, ederek üniversitenin çalışmalarından bahsetti.

Rektör Karacoşkun ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Burhan İşliyen'i ziyaret ederek, İşliyen'e yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

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