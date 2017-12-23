Rektör Karacoşkun'dan Yardımlaşma Derneği Üyelerine Ziyaret

Gaziantep'te Kilisliler tarafından kurulan Kilis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.



Kilis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yayın organı olan kültür-haber dergisi Livan'ın yayın kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ettiler.



Kilis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kazım Bilecen, Mimar Sıdıka Bebekoğlu, iş adamları Mehmet Dal ve Habip Türkay'ın katıldığı ziyarette Kilis'in kültürü, mimarisi ve edebiyatı ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KİLİS