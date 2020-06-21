Rektör Karacoşkun'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin başlatmış olduğu "Rektörler Kitap Öneriyor!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin başlatmış olduğu "Rektörler Kitap Öneriyor!" etkinliğine kitap önerisinde bulundu.

Etkinliğin 16. listesi, KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un seçtiği kitaplardan oluştu.

Rektör Karacoşkun'un Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için özenle seçtiği 5 eser, oluşturulan 16. listede yerini aldı.

Listede Cemil Meriç'in "Bu Ülke", Sezai Karakoç'un "Yitik Cennet", Irvın Yalom'un "Varoluşçu Psikoterapi ", İbrahim Kalın'ın "Barbar Modern Medeni Medeniyet Üzerine Notlar" ve İsmet Özel'in "Erbain Kırk Yılın Şiirleri" eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA