Rektör Karacoşkun'dan Başkan Bulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yapılan yerel seçimler sonucunda Kilis Belediye Başkanı olan Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Bulut'a Kilis için yapacağı çalışmalarda başarılar dileyen Rektör Karacoşkun, Kilis Belediyesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi iş birliğine ve Kilis için yapılacak ortak çalışmalara üniversite olarak destek vereceklerini söyledi.

Rektör Karacoşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Bulut da belediye olarak, Kilis için üniversite ile ortak projeler üretmekten mutlu olacaklarını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA