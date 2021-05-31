Rektör Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti
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Rektör Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Rektör Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a 2'inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle ziyaretler sürüyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a 2'inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle ziyaretler sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Gaziantep İslahiyeliler Derneği Başkanı Mehmet Kaya ile Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Rektör Karacoşkun, Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kaya ile Yıldırım'a teşekkür etti. - KİLİS

Rektör Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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