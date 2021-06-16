Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a
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Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a

Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kurbanlık vekaletini Kızılay'a verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kurbanlık vekaletini Kızılay'a verdi.

MTÜ Rektörü Karabulut ve eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut, kurban vekaletlerini Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu kanalıyla vererek, muhtaçlara kurban etlerinin dağıtılması için bağış yaptılar.

Soylu, "Kurban bereketini yıl boyu milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak vekaletle kurban bağışı kampanyamıza destek oldular. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin, bereketi dört mevsim yaşansın" dedi. - MALATYA

Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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