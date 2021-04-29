Rektör Karabulut'tan sağlıkçılara saygı vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette, pandemi döneminde sağlık görevlilerinin iş yükünün daha da arttığını belirterek, bu nedenle sağlık görevlilerine daha saygılı olunmasını istedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette, pandemi döneminde sağlık görevlilerinin iş yükünün daha da arttığını belirterek, bu nedenle sağlık görevlilerine daha saygılı olunmasını istedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gazeteciler Cemiyeti'nin kongreden sonra göreve gelenlere hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Karabulut, ziyarette MTÜ'nün çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının zor görevlerinden söz eden Karabulut, " Öğretim üyemiz Özgür hanım bir saldırıya maruz kaldı. Bir hastanın vefat etmesi sonrasında şiddete maruz kalmış. Tabi ki hastalar vefat edince üzülüyoruz, ama bunların şiddetle karşılık bulması doğru değil. Takdiri ilahi. Hekimlerimiz elinden geleni yapıyor. Sağlık personellerimize daha saygılı olalım çünkü onlar zor şartlar altında çalışıyor. Bizler evimizde kapanırken onlar sahada çalışıyor. Bu durumu şiddetle kınıyorum. İnşallah bu olaylar Malatya'da ve Türkiye'de bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de, "Turgut Özal Üniversitesi Malatya'mızın gözde üniversitelerinden. Henüz daha 2 yaşında olmalarına rağmen tıp fakültesi gibi zor bir fakülteyi Malatya'ya kazandırdıkları için hocamıza teşekkür ediyoruz. Malatya'nı doğu ve batı yakasında 2 üniversite olması Malatya'yı daha onurlandıracaktır. Özellikle batı yerleşkesinde çalışmalar yapılmasını hem destekliyoruz hem de takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner, Rektör Karabulut'a sürpriz yaparak doğum günü nedeni ile çiçek takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı