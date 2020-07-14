Rektör Karabulut'tan 15 Temmuz mesajı
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Rektör Karabulut'tan 15 Temmuz mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "İhanetleri unutmayalım, ihanetleri unutturmayalım, çünkü unutulan ihanetler her zaman tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

Rektör Karabulut'tan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:33

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "İhanetleri unutmayalım, ihanetleri unutturmayalım, çünkü unutulan ihanetler her zaman tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesinin Türkiye'de tüm farklılıkların bir kenara bırakıldığı, vatan, bayrak ve ezan için çokluk içinde birlik olunduğu gün olduğunu belirten Karabulut, "FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi, tarihimizin en kanlı ve en alçak kalkışması olup, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağduyusu ve milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sonucunda amacına ulaşılamadan engellenmiş ve şanlı tarihimize yeni bir zafer daha kazandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Karabulut mesajında, "15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkın destansı direnişi ile hem içteki hainlerin, hem de dışarıdaki işbirlikçilerin, vesayet odaklarının hain planları bozulmuş, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenler Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 100 yıl sonra da yine hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu kapsam da 15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimi tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisi ve Türkiye Cumhuriyeti için en önemli bir dönüm noktasıdır. Uluslararası ölçekte bir terör örgütü olan FETÖ/PDY sadece Türkiye'yi işgal etmeyi planlamıyordu, Irak ve Suriye'de yeni terör devletlerinin de önünü açacaktı, Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin tüm hakları bir kalemde silinecekti. Son yıllarda vesayet odaklarıyla ciddi bir iktidar mücadelesi yaşanan ülkemiz de 15 Temmuz'da kazanılan zaferle çok önemli bir mesafeler alınmış, sadece ülkemiz için değil, bölgemiz içinde ortaya konan oyunlar tek tek bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

İhanet şebekesi FETÖ/PDY terör örgütünün her aşamada ve her zeminde dini duyguları suiistimal ederek, son yüzyıllarda İslam'a, Türkiye'ye ve millete en büyük zararı verdiğini de ifade eden Rektör Karabulut'un mesajında, "İhanetleri unutmayalım, ihanetleri unutturmayalım, çünkü unutulan ihanetler her zaman tekrarlanır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak, ülkemizin ve milletimizin birliğine ve dirliğine yönelik her türlü terör, oluşum ve vesayet odaklarının karşısındayız. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi üzerine düşen akademik ve bilimsel görevleri milli bir sorumluluk olarak kabul etmektedir. 2 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişiminden 13 gün önce rektör adayı olarak kamuoyuna açıklamış olduğum şu ifadelerimi bir kez daha tekrarlıyorum; 'Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına ne PKK, ne DHKP-C, ne DEAŞ ne de Paralel yapı FETÖ engel olamayacaktır. Hiç bir güç, vatanımızın huzurunu ve istikrarını bozamayacak, milletimizin birlik ve beraberliğini de koparamayacak. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, özlemle ve şükranla yad ediyor, gazilerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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