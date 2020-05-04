Rektör Karabulut: Acı kayısı çekirdeği, gıda takviyesi olarak da kullanılıyor
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Rektör Karabulut: Acı kayısı çekirdeği, gıda takviyesi olarak da kullanılıyor

Rektör Karabulut: Acı kayısı çekirdeği, gıda takviyesi olarak da kullanılıyor
04.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:52

MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin, kanser tedavisinin yanı sıra bitkisel gıda takviyesi olarak da kullanıldığını söyledi.

MALATYA Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin, kanser tedavisinin yanı sıra bitkisel gıda takviyesi olarak da kullanıldığını söyledi. 

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 2008 yılında kayısı çekirdeğinin nelere faydalı olduğu konusunda araştırmalara başladı. Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, acı kayısı çekirdeği ve amigdalinin, kanserli hücreleri öldürdüğü, sağlıklı hücreleri ise yenilediği belirlendi. 

Rektör Karabulut, araştırdığı acı kayısı çekirdeği ürünüyle 'Kayısır' adlı marka oluşturulduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaya destek olduğunu anlatan Karabulut, "Türkiye çapında değil dünya çapında bu ürün insanların ilgisini çekti. Kanserin önlenmesi konusunda yaptığımız tüm çalışmalar neticesinde çok güzel sonuçlar aldık. Bununla ilgili yaptığımız sonuçlar uluslararası dergilerde de yayınlandı. Aynı zamanda ürünümüz sadece kanser ilacı olarak değil, bitkisel gıda takviyesi olmak üzere de kullanılıyor. Bunun gibi ürünlerin de çıkarılmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalar hem devam etmekte hem de ön çalışmalarını tamamladık. Kullanımıyla ilgili herhangi bir sakınca olmadığına dair de bizim yaptığımız çalışmaların raporları da elimizde mevcut. İçerisinde doz ayarlama çalışmalarını yaparak bu ürünü bilimsel raporlarıyla harekete geçirdik ve üretimine başladık" dedi.Çalışmada, acı kayısı çekirdeğinin içinde bulunan siyanürden kanser hücrelerine etki edebilecek modellemeler yaptıklarını anlatan Karabulut, "Bu deneyleri yaptıktan sonraki çalışmalarda da düşük dozda ve aynı zamanda kanser hücrelerine etki edecek şekilde çalışmalarımızı ilerlettik. Biz bunları üreterek kendimiz hem kendi imkanlarımızla topluma, sağlığa fayda sunmuş olacağız hem de kendi ürünümüzle ülkemize bir katkı sunmuş olacağız" diye konuştu.Ürünlerin gelirlerini Üniversite Vakfı'na bağışlamak için protokol yaptığını kaydeden Prof. Dr. Karabulut, "Kullanılarak kanserin yan etkileri, tedavisinin yan etkilerinin önlenmesinin açısından da ciddi anlamda katkılarıyla ilgili güzel sonuçlarımız var. Bunların raporları mevcut ama yeni kitabımda da bununla ilgili son yaptığım çalışmaları paylaşacağım. İnşallah hem şifa olsun hem stresten uzak olmanın bir nevi yolu olsun" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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