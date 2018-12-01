Rektör Karabulut'a Ziyaret

Eski CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve eski CHP İl Başkanı Celal Berktaş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç ve Berktaş, makamında ziyaret ettikleri Rektör Karabulut'a görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kılıç, Turgut Özal Üniversitesi'nin kısa dönemde Malatya'nın beklentilerine cevap verebileceğini belirterek, akademik çalışmalarıyla Türkiye'de ön plana çıkabilecek bir üniversite olabileceğini kaydetti.

Rektör Karabulut de ziyaret için teşekkür ederek, tüm hedeflerinin Malatya'nın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek olduğunu ifade etti.