Rektör Kalan, öğrencilerle yemek kuyruğunda

23.09.2019 18:15

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle öğle yemeğinde buluşup sohbet etti.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Yaşam Merkezi'nde öğrencilik yıllarını hatırladı. Rektör Kalan, yemekhaneye yaptığı ziyarette öğrenci sırasına girerek kendi yemeğini aldı ve yemeğini öğrencilerle birlikte yiyerek, onlarla sohbet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA