Rektör Kalan'dan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

23.09.2019 18:00

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Kalan, ALKÜ bünyesindeki Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'yı ziyaret ederek hastane hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından hastaneyi de gezen Kalan, hastaların görüş ve önerilerini dinledi.

Kalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rektörlüğünün ilk haftası olmasına karşın özellikle hizmet noktasında önemli bir misyon üstlenen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunmak istediklerini kaydetti.

Kalan, hastanenin daha iyiye ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı, teknik ekipman, fiziki koşullar ve alt yapıyla ilgili Başhekim Lakadamyalı ile görüştüklerini belirtti.

Kaynak: AA